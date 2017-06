Schleswig-Holstein Quote soll Ärzte aufs Land bringen

Kiel. In einigen ländlichen Regionen suchen Hausärzte oft jahrelang nach einem Nachfolger. Manche vergeblich. "Einige Hausärzte arbeiten deshalb weiter, auch jenseits der 70. Wären sie nicht mehr im Einsatz, wäre das Problem schon heute gravierender", erklärt Dr. Monika Schliffke, Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH).

Es hakt laut Schliffke nicht an einem Mangel an Medizinstudenten. Doch für junge Mediziner, die zunehmend weiblich sind, spielen Planbarkeit und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine wichtige Rolle. "Wenn auf dem Land Schulen, Post, Bank und Polizei schließen und die Infrastruktur wegbricht, wird auch die Praxisübernahme immer unattraktiver."

Die neue Landesregierung will deshalb eine Landarztquote einführen: Zehn Prozent der Medizinstudienplätze sollen an Bewerber vergeben werden, die sich verpflichten, später in einer unterversorgten Region zu praktizieren. Schliffke bezweifelt, ob ein junger Menschen mit 18 bis 20 Jahren absehen kann, wo und wie er später tätig sein will. Für Dr. Thomas Maurer, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Schleswig-Holstein, kann die Landarztquote zumindest jenen zugute kommen, die unbedingt Arzt werden möchten, aber am Numerus Clausus scheitern.

Maurer und Schliffke setzen aber stärker auf gezielte Information, Begleitung und finanzieller Unterstützung vom Studium bis zur eigenen Praxis. Aber auch auf Unterstützung von Gemeinden, die wie Büsum selbst eine Praxis betreiben und Ärzte anstellen. Und auf Hausarztzentren: Dabei betreibt mindestens ein Arzt eine Praxis in einem zentralen Ort, stellt mehrere Kollegen an und bietet wenn nötig in verwaisten Praxen im weiteren Umkreis zumindest an bestimmten Tagen Sprechstunden an. Bisher gibt es fünf solcher Hausarztzentren im Land.