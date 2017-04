Kiel. Bei der Übung geht es um drei fiktive Anschlagsszenarien. Zuerst wurde auf dem Flughafen Kiel-Holtenau der Überfall auf den Geburtstagsempfang des britischen Konsuls in einem Hotel simuliert. Dieses Szenario spielte im Empfangsgebäude des Flughafens. Drei Täter mit Schusswaffen und Handgranaten richteten laut Übung ein Blutbad an mit Toten und Verletzten. Vom ersten Notruf über die Einordnung in der Einsatz-Leitstelle und die Mobilisierung der besonderen Aufbauorganisation der Polizei in Terrorfällen wurden die Alarmketten durchgespielt. Funkstreifenwagen rasten mit Blaulicht zum vermeintlichen Einsatzort, schließlich sicherten schwer bewaffnete Sondereinsatzkommandos den Einschlagsort, bevor Rettungskräfte sich um die Opfer kümmern konnten. Die Übung wird mit zwei weiteren Szenarien, einem fiktiven Anschlag auf einen öffentlichen Bus und eine fiktive Geiselnahme auf einen Verlag fortgesetzt. Die Übung soll bis zum Mittag dauern.

„Wir bereiten uns vor auf das, was möglichst nicht passiert, aber jederzeit passieren kann“, hatte Landespolizeidirektor Ralf Höhs vor der Übung erklärt. Er verwies auf die Terroranschläge in Madrid, London, Brüssel und Berlin. Die Polizei wolle ihre taktischen Einsatzkonzepte auf Herz und Nieren prüfen. Ziel sei es auch, das Zusammenspiel von Polizei und Rettungskräften möglichst optimal zu gestalten sowie in der Führungszentrale schnelle Entscheidungsabläufe sicherzustellen.

