Tourismus bleibt auf der Überholspur

Kiel. „Das Land liegt damit bei den Übernachtungen weiter klar über dem Bundesdurchschnitt, der ein Plus von einem Prozent aufweist“, kommentierte Tourismusminister Bernd Buchholz die Zahlen des Statistikamtes Nord. Im Mai wurden in den größeren Herbergen – mit zehn und mehr Betten – sowie auf Campingplätzen zusammen knapp 753 000 Gäste und rund 2,68 Millionen Übernachtungen in Schleswig-Holstein gezählt. Im Vergleich zum Mai 2016 ist damit die Zahl der Ankünfte um 5,1 Prozent, die Zahl der Übernachtungen um 5,7 Prozent gesunken.

Minus im Mai wegen des späten Pfingstfestes

Als Hauptgrund dafür sieht Buchholz die jährliche Verschiebung des Pfingstfestes, das im vergangenen Jahr im Mai und in diesem Jahr im Juni lag. „Damit fiel im Mai ein wichtiger Anlass für Urlaubsreisen in unser Land weg und ich gehe fest davon aus, dass wir im Juni wieder einen deutlichen Anstieg bei Ankünften wie Übernachtungen verzeichnen werden“, sagte der Minister.

Von KN-online