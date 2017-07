Kiel. Die Leitstellen zählten 33 Einsätze in Schleswig-Holstein . Schwerpunkte des Unwetters waren Marne (Kreis Dithmarschen) und Scharbeutz (Kreis Ostholstein). Zahlreiche Straßen und Keller wurden überflutet, wie die Rettungsleitstelle West mitteilte. Es hatte so viel geregnet, dass die Wassermassen nicht sofort abfließen konnten. Auf Eiderstedt mussten Helfer einen umgestürzten Baum wegräumen.

In Kiel brannte es nach einem Blitzschlag, große Schäden gab es aber nicht. Dort forderte allerdings ein Großbrand in einem Gewerbegebiet in Wellsee die Einsatzkräfte.

Auch Hamburg von Unwetter betroffen

Ruhiger dagegen blieb es im Nordosten von Schleswig-Holstein: Nach Angaben der Leitstellen gab es nur wenige wetterbedingte Einsätze.

In Hamburg zerstörte ein Feuer das Dachgeschoss eines Einfamilienhauses, nachdem das Gebäude von einem Blitz getroffen wurde. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest. Insgesamt rückte die Feuerwehr in Hamburg 22 Mal aus. Grund dafür waren Blitzschläge, vollgelaufene Keller und Äste auf den Straßen.

DWD warnte vor Unwettern

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Mittwoch vor Unwettern in Hamburg und Schleswig-Holstein gewarnt. Experten rechneten mit Sturmböen, Hagel und Starkregen. Größere Schäden blieben aber aus.

Die Gewitterfront war am Nachmittag von Belgien aus in das Bundesland gezogen und sorgte zunächst im Rheinland für heftige Niederschläge. In Köln (Nordrhein-Westfalen) wurde die Feuerwehr zu rund 550 Einsätzen gerufen. Am Flughafen Köln/Bonn wurde der Flugbetrieb für 90 Minuten unterbrochen. Insgesamt 15 Flüge starteten verspätet, bei 14 Flügen verzögerte sich die Landung.