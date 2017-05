Kiel/Neumünster/Lübeck. Vatertag im Schleswig-Holstein: Bei schönem Mai-Wetter mit blauem Himmel, weißen Wolken und Sonnenschein sind viele Väter am Himmelfahrtstag mit Bier und Bollerwagen unterwegs. Bis 16 Uhr verlief alles friedlich, so die Polizei.

Die Regionalleitstelle Süd zählte in ihrem Zuständigkeitsbereich (Lübeck, Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und Stormarn) 147 Einsätze, 20 davon hatten einen „Himmelfahrtsbezug“. Streitigkeiten, Körperverletzungen und Personen auf der Fahrbahn waren die Haupteinsatzgründe.

Ruhige Lage am Einfelder See

Friedlich und ohne Massenansturm verlief der Vatertag auch am Einfelder See und der Bordesholmer Vogelwiese. Die Polizei vermeldete bis auf kleine Vorkommnisse normales Tagesgeschäft. Der befürchtete Ansturm auf das Seeufer an der Einfelder Schanze blieb aus. Nur wenige Gruppen, die sich zu Fuß mit Bollerwagen oder per Fahrrad aufgemacht hatten, bevölkerten das Ufer. In den vergangenen Jahren hatte die Polizei mit Kontrollstellen an den Uferzugängen versucht, dem Heer der Betrunkenen Einhalt zu gebieten und erteilte nach Schlägereien Platzverbote.

Auch in Hamburg und Elmshorn verlief bisher alles friedlich, sagten Sprecher der Polizei.

Von KN