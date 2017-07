Kiel. „Die Nebenwirkungen der Intensivtherapie können zu langfristigen psychischen Problemen führen“, erklärt Peter Nydahl, Pflegewissenschaftler am Universitätsklinikum in Kiel (UKSH). Er selbst hat früher als Krankenpfleger erlebt, dass Patienten Monate später auf die Intensivstation gekommen sind, weil sie endlich verstehen wollten, was damals mit ihnen geschehen ist.

„Viele können die diffusen Bilder aus der Zeit nicht einordnen, können bestimmte Geräusche, Gerüche nicht mehr ertragen. Manche erinnern sich an gar nichts mehr, und diese verlorene Zeit verunsichert sie, kann sie sogar aus der Bahn werfen“, sagt der 53-Jährige. Jeder vierte bis fünfte Intensivpatient leidet noch ein Jahr später an Depressionen, Angst oder einer posttraumatischen Belastungsstörung. Auch Angehörige können solche Störungen entwickeln.

In Skandinavien schreiben Pflegekräfte, Ärzte und Angehörige deshalb seit langem Tagebücher für Intensivpatienten. Studien belegen: Solche Tagebücher können das Auftreten von psychischen Störungen bei Patienten und auch Angehörigen senken. Nydahl passte mit einem Schweizer Kollegen das Konzept auf deutsche Verhältnisse an, gründete ein Netzwerk und setzte das Instrument auch selbst in Kiel ein.

Für die Seele

Kathrin Esselbach, Intensivkrankenschwester in der I. Medizin im UKSH, gehört zu denen, die heute Intensivtagebücher schreiben. „Natürlich kostet das Zeit, aber es ist auch befriedigend für mich“, sagt die 54-Jährige, „auf der Intensivstation sind wir ja hauptsächlich damit beschäftigt, den Körper am Leben zu erhalten. Mit dem Tagebuch kann ich auch etwas für die Seele des Patienten tun.“

Auf der Früh- und Neugeborenen-Intensivstation der Kinderklinik hat das Team ein digitales Intensivtagebuch entwickelt: „Wenn die Eltern dies wünschen“, sagt Inken Sydow-Gröning von der Station, „machen wir Fotos von den Kindern, den Räumen und Geräten.“ Die Eltern bekommen diese Fotos dann auf einem Stick und können sie für ihre Intensivtagebücher verwenden.

„Die Resonanz ist ausgesprochen positiv“, sagt Nydahl und hofft, dass noch mehr Intensivstationen und auch Angehörige das Instrument nutzen.

