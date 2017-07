Wetter zeigt sich unbeständig und kühler

Kiel/Hamburg/Offenbach. In Schleswig-Holstein und Hamburg sowie dem Osten/Südosten von Deutschland muss am Sonntag mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen erreichen auf Sylt 20 Grad und in Hamburg knapp 23 Grad. Der Wind dreht von Südost auf Südwest bis West und weht schwach bis mäßig, in Gewitternähe frischt er dagegen stark bis stürmisch auf.

In der Nacht zum Montag regnet es vereinzelt noch im Westen und im Norden. Am Nachmittag gibt es auch Schauer oder kurze Gewitter. Die Temperaturen steigen in Schleswig-Holstein und Hamburg auf Werte um 21 Grad. Der Wind weht überwiegend schwach und dreht von Südwest auf nördliche Richtungen. Südlich der Donau setzt ebenfalls gewittriger Regen ein. Im Osten und in der Mitte klingen Schauer und Gewitter weitgehend ab.

Vereinzelt Gewitter über Norddeutschland

In der Nacht zum Dienstag regnet es vor allem im Osten und im Süden. Tagsüber ist es wechselnd bis stark bewölkt und es entwickeln sich vielerorts wiederholt Schauer und Gewitter. In der Nähe der Alpen regnet es länger. In Küstennähe sowie in Mittelgebirgen kann es auflockern. In Schleswig-Holstein und Hamburg ist laut DWD mit Schauern und vereinzelt Gewittern zu rechnen. Die Tagehöchstwerte liegen zwischen 20 Grad auf den Halligen und 22 Grad in Hamburg und Holstein. Der schwache bis mäßige Wind dreht von Nordost auf Nordwest.

In der Nacht zum Mittwoch drohen im Süden sowie in Teilen Ostdeutschlands schauerartige Regenfälle. Im Norden bleibt es wolkig, teilweise regnet es. Die Tiefstwerte liegen bei 13 Grad. Der Wind aus Nordwest bis Nord weht schwach bis mäßig, an der See zeitweise frisch.

Von dpa