Land wappnet sich gegen Tierseuche

Kiel. Die Seuche sei zwar für Menschen ungefährlich, trotzdem sei die Situation sehr besorgniserregend.„Ein Ausbruch im Land würde bedeuten, dass infizierte Schweine in kurzer Zeit an der Seuche sterben, Bestände getötet werden müssen. Es könnte den Schweinemarkt zum Erliegen bringen“, sagte Habeck. Die ASP führt bei Wild- und Hausschweinen nach kurzer Zeit zum Tod. Es gibt keine Behandlungsmöglichkeiten und bislang keine Impfstoffe.

Jäger sollen verstärkt Wildschweine jagen

Ein Ausbruch sei kein unrealistisches Szenario, daher würden Anstrengungen zur Abwehr der Tierseuche gebündelt und verstärkt, sagte Habeck. So wurde die Jäger aufgerufen, das Schwarzwild-Monitoring zu intensivieren. Zudem sollen sie, verstärkt Wildschweine jagen, um die Bestände zu reduzieren. Schweinehaltende Betriebe werden zudem aufgerufen, sich streng an die Hygienevorschriften zu halten. Um den Schutz vor Einschleppung der Seuche zu stärken, müssen nach Auffassung von Minister Habeck bereits an den Grenzen strengste Hygienevorschriften für Schweinetransporte gelten. Land und Kreise verstärken Kontrollen an Häfen.

Zugleich würden Vorkehrungen für den Seuchenfall getroffen, die denen bei der Geflügelpest getroffenen ähneln. In Schleswig-Holstein sind mehr als 2000 Schweinehaltungen mit rund 1,5 Millionen Schweinen gemeldet. 47 Betriebe verfügen über eine Genehmigung für eine Freilandhaltung.

Hier finden Sie eine Karte mit den Verbreitungsgebieten.

Von dpa