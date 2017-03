Das Land Schleswig-Holstein will Frauen besser vor Gewalt schützen und stockt daher die Mittel für die Frauenberatung auf. „Wir erhöhen die Förderung der Frauenfacheinrichtungen im Jahr 2017 um 2,1 Millionen“, kündigte Sozialministerin Kristin Alheit (SPD) am Sonnabend in Kiel an.