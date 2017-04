Kiel. Die Zahl der internationalen Kooperationen ist laut Ministerium in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen. Ziel sei es unter anderem, die bereits bestehenden Kontakte in den Ostseeraum zu vertiefen. Die Lehre werde verstärkt international ausgerichtet mit Lehrveranstaltungen in Fremdsprachen. Die Werbung für ein Studium in Schleswig-Holstein müsse intensiviert werden, hieß es.

Den Hochschulen wurde der Entwurf im Rahmen der Hochschulkommission vorgestellt. Sie einigten sich mit dem Land darauf, weitere Ziele und Maßnahmen zu besprechen und gegebenenfalls ins Konzept aufzunehmen. Dazu wird 2017 eine Projektgruppe aus Vertretern der Hochschulen gebildet, die einen «Fahrplan» zur Umsetzung vorlegen soll.

