Polizeidirektor Höhs geht Ende des Jahres

Kiel. Darüber gebe es eine Verständigung mit Höhs. Das Landespolizeiamt werde vorerst durch dessen Stellvertreter Joachim Gutt geführt. Die Stelle von Höhs soll über eine Ausschreibung neu besetzt werden.

Der 56-jährige Höhs gehe zum Jahresende in den einstweiligen Ruhestand, erläuterte Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU). Er dankte Höhs für dessen Arbeit. Grote hatte Anfang November die Ablösung von Höhs und von Abteilungsleiter Jörg Muhlack angekündigt. Der bisherige Leiter der Polizei-Abteilung im Innenministerium wechselt zum 15. Februar 2018 ins Justizministerium und übernimmt dort die Abteilung für Verbraucherschutz.

Hintergrund sind Differenzen zwischen beiden und dem Minister. Nach Informationen aus Koalitionskreisen soll Grote sich offenkundig von Informationsquellen der Polizei zunehmend abgetrennt gefühlt und deshalb gehandelt haben. Er hoffe, dass die Irritationen nun bereinigt sind, sagte Grote am Mittwoch in Kiel am Rande der Landtagssitzung unter Hinweis auf die Situation der Landespolizei.