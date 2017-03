Wegen einer Erkrankung des Angeklagten ist der Prozess um tödliche Schüsse auf eine 28 Jahre alte Frau in Bargteheide am Donnerstag unterbrochen worden. Die Verhandlung am Lübecker Landgericht soll jetzt am Freitag (9 Uhr) mit der Vernehmung von Kriminalbeamten fortgesetzt werden.