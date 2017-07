Kiel. Kurz vor den Sommerferien stellen Eltern in Kieler Schulen oft Anträge auf Unterrichtsbefreiung. Völlig leere Klassen zur Zeugnisausgabe bestätigt allerdings keine Einrichtung. Dennoch geben mehrere Schulen ihren Schülern die Möglichkeit, frühzeitig in den Urlaub zu fahren. „Einmal im Schulleben darf sich jedes Kind für ein bis zwei Tage vor den Sommerferien freistellen lassen“, sagt Evelyn Reese, stellvertretende Schulleiterin der Toni-Jensen-Schule in Dietrichsdorf. „Mit Krankmeldungen haben wir keine Probleme.“ So ist es auch an der Goethe-Gemeinschaftsschule geregelt. An der Kieler Gelehrtenschule haben sich nach Aussage des Sekretariats die Anträge in den vergangenen Wochen gehäuft. „Bei rund 500 Schülern sind circa zehn schon viel.“

Bedenklich nennt Bernd Schauer, Geschäftsführer der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, die Entwicklung hin zu häufigeren Fehltagen vor und nach den Ferien. „Ich finde das Verhalten der Eltern verantwortungslos. Das sendet an die Kinder auch das Signal, dass Schule nicht wichtig ist.“ Zumeist sind es finanzielle Gründe, die Eltern zum verfrühten Urlaub veranlassen. Beispielhaft dafür kann eine Buchung für die kommenden Herbstferien gelten: Fliegt eine Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern am 13. Oktober, dem letzten Schultag, nach Fuerteventura, kostet sie das 4975 Euro. Nur zwei Tage später kostet der zweiwöchige Urlaub schon 513 Euro mehr. Viel Geld für eine Familie. Das lässt sich so auch auf die Sommerferien übertragen.

Gewerkschafter Schauer lässt diese Ausrede nicht gelten. „Es gibt Schulzeit und Ferienzeit. Daran haben sich alle zu halten.“ Disziplinloses Verhalten könne sich schließlich auf die Einstellung der Kinder auswirken. Zwar werden in den letzten Tagen keine Klausuren mehr geschrieben, die Zeugnisnoten stehen. „Aber auch Projektwochen tragen zum Lernen und Schulklima bei. Das sollte man nicht gering schätzen“, appelliert Schauer.