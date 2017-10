Schwerer Unfall in Kaaks

Bei einem schweren Unfall in Kaaks (Kreis Steinburg) ist am Freitagabend ein 44 Jahre alter Mann gestorben. Der Mann war mit seinem Transporter auf einer Landstraße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf einen Traktor mit Anhänger auffuhr, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte.