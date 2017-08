Landespolizei will Raser stoppen

Kiel. In diesen Tagen werde im Land verstärkt kontrolliert, kündigte das Landespolizeiamt in einer Mitteilung an. Im Fokus stehen vor allem die Überwachung der Tempolimits und von Aggressionsdelikten wie Drängeln. "Möglichst flächendeckend werden wir besondere Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeheime, Unfallhäufungsstellen und Deliktsbrennpunkte einbeziehen und an Streckenabschnitten kontrollieren, die aufgrund der örtlichen Verhältnisse besondere Gefahrenstellen sind", sagte Axel Behrends, Verkehrssicherheits-Verantwortlicher der Landespolizei.

2016: 114 Verkehrstote auf Schleswig-Holsteins Straßen

114 Verkehrstote im Jahr 2016 und über 16.000 Verletzte seien Anlass genug, um weiter daran zu arbeiten, die Unfallzahlen in Schleswig-Holstein zu senken, so die Polizei. "Es liegt auf der Hand das Thema Rasen und Drängeln aufzugreifen, denn bei Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang ist nicht angepasste Geschwindigkeit die Hauptunfallursache", so Behrends weiter, "wir wollen sensibilisieren und mit solchen Aktionen das Geschwindigkeitsniveau dauerhaft senken."

Schwerpunktwochen wie zu Alkohol- und Drogen-, Gurt- oder Schwerlastkontrollen werden von der Polizei regelmäßig ausgerufen, auch um Problemthemen in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken. Die Kontrollen werden stationär und mit mobilen Anlagen durchgeführt. Im Anschluss soll das Ergebnis mitgeteilt werden, kündigte die Landespolizei an.