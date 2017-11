An vielen Grundschulen kein Unterricht

An fast einem Drittel der Grundschulen im Norden wird kein Schwimmunterricht erteilt. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) informierte den Landtag darüber, dass Kinder aktuell an 366 Grundschulen lernen, wie man sich im Wasser fortbewegt. An 108 findet kein Schwimmunterricht statt.