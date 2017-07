Schafstedt. In Sichtweite: ein herannahendes Containerschiff. Die Jacht hätte der DGzRS zufolge an dieser Stelle nicht ausweichen können - eine Kollision drohte. Mit einer Leine konnten die Seenotretter die Jacht noch rechtzeitig abschleppen. An der Bord der Jacht waren vier Erwachsene und drei Kinder - sie wurden auf dem havarierten Schiff zur nächsten Anlegestelle gebracht. Die Jacht hatte vermutlich einen Ruderschaden.

Von lno