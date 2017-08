5 Gefangene aus Maßregelvollzug geflohen

Kiel. In allen Fällen habe es sich um „Lockerungsmissbräuche“ gehandelt. Beispielsweise seien Patienten nicht rechtzeitig in die Anstalt zurückgekehrt. Straftaten hätten die Gefangenen während ihrer unerlaubten Abwesenheit nicht begangen.

Anfang August waren in Schleswig-Holstein 324 Patienten im Maßregelvollzug, also in einer Klinik für Forensische Psychiatrie, untergebracht. Das waren drei Menschen mehr als Anfang Juli. Patienten im Maßregelvollzug haben Straftaten begangen, wurden von Gerichten aber für nicht voll schuldfähig erklärt.

Nach Ministeriumsangaben profitieren im Jahresschnitt 72,8 Prozent der Patienten (Stichtag 31. Dezember 2015) von möglichen Lockerungen. Dieser Wert liege leicht über dem Durchschnitt von 70,1 Prozent aus 14 teilnehmenden Bundesländern.

