Boksee. Der erste Eindruck beim Selbstversuch beim ADAC-Aktionstag "Mobil mit Handicap" ist allerdings unangenehm. Es fühlt sich an, als liefen dicke Käfer unter dem Hemd im Kreis um die Wette. In Wirklichkeit sind das aber keine Krabbeltiere, sondern die 16 Vibrationselemente in dem Gürtel, die mir die Laufrichtung angeben sollen. Als sich das Orientierungssystem "warmgelaufen" hat, konzentriert sich das Kitzel-Vibrato irgendwann auf meinen Bauchnabel. "Folgen Sie diesem Signal, das gibt ihnen die Laufrichtung vor", ruft Praktikant Sascha Schleef mir zu: "Vertrauen Sie einfach Ihrem Bauchgefühl." Denn sehen kann ich durch die "Blindbrille" nichts.

Auch für Wanderer, Radfahrer oder Fußgänger auf ihrem Weg in einer unbekannten Stadt könnte der Gürtel hilfreich sein. Voraussichtlich im Januar 2018 kommt eine neue Version des "Feel Space" in einer Stückzahl von rund 300 heraus. Eine speziell entwickelte App (Android und IOS) leitet die Nutzer dann durch drahtlos übermittelte Bauchnabel-Vibration vom Smartphone ans unbekannte Ziel.

Das System ist nicht billig

Aber noch hat diese Innovation ihren Preis. Etwa 950 Euro wird das System voraussichtlich kosten. "Aber wir arbeiten daran, dass sich der Preis durch höhere Stückzahlen oder technische Optimierung weiter reduzieren lässt", erklärt Susan Wache, die "Feel Space" (übersetzt: fühle den Raum) mit entwickelte und 2015 mit zwei Kolleginnen eine Firma gründete.

Dabei ist die 30-Jährige eigentlich keine Unternehmerin im herkömmlichen Sinn, sondern Hirnforscherin, die sich seit 2005 an der Uni Osnabrück mit einer spannenden Frage beschäftigt: Können Menschen einen neuen (Orientierungs-)Sinn lernen? Susan Wache machte dazu einen Selbstversuch. Sieben Wochen lang trug sie ohne Unterbrechung den Orientierungsgürtel. Und "lernte" ihr Gehirn dabei einen neuen Sinn? "In gewisser Weise, ja", antwortet Susan Wache: "Meine Raumanbindung hat sich deutlich verändert. Das heißt: Ich fühle mich wesentlich sicherer, was Entfernungen und Richtungen angeht."