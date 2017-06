Pferdesteuer in Tangstedt

Im Ringen um die Pferdesteuer kommt es in Tangstedt zum Showdown. Die Gemeindevertreter wollen am Mittwochabend um 19.30 Uhr entscheiden, ob es in Tangstedt (Kreis Stormarn) eine Pferdesteuer geben soll. Die Reiter wollen dagegen demonstrieren.