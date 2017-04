Pinneberg. Die Ursache war zunächst unklar, nach Angaben der Feuerwehr vom Mittwoch waren vermutlich mehrere Verschläge in Brand geraten. Da sich in dem Gebäude starker Rauch entwickelte, konnten die 72 Bewohner ihre Wohnungen zunächst nicht verlassen. Drei der Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Nach einer Stunde wurde das Feuer gelöscht. In der Nacht mussten die Einsatzkräfte jedoch zwei weitere Male ausrücken, weil sich in dem Keller erneut Rauch entwickelte.

Von dpa