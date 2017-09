Wie umgehen mit dem Wolf?

Berlin/Kiel. In ganz Deutschland wurden bislang zwischen 120 und 130 erwachsene Wölfe gezählt, den Bestand in Schleswig-Holstein gab Matzen jedoch mit null an. Allerdings haben die Durchreisenden in den vergangenen vier Jahren 84 Nutztiere getötet, zumeist Schafe, die meisten davon im Herzogtum Lauenburg.

Das Land Schleswig-Holstein hat den betroffenen Tierhaltern bisher 38500,40 Euro an Entschädigungen gezahlt. Matzen weist allerdings darauf hin, dass 70 Prozent der gerissenen Nutztiere auf das Konto von streunenden Hunden, nicht auf das von Wölfen gehen. Doch die Rückkehr des vor mehr als 100 Jahren ausgerotteten Wolfes sei von vielen Emotionen begleitet, sagt Matzen.

Sieben-Punkte-Plan zum Schutz von Nutztieren

Damit das Nebeneinander von Weidetierhaltern und Wolf möglichst „konfliktarm“ gelingt, haben jetzt in Berlin acht Verbände ein Sieben-Punkte-Programm vorgestellt. Zentrale Aufgabe sei der bessere Schutz von Nutztieren und ein angemessener Schadensausgleich bei Wolfsattacken, heißt es in dem Papier, das etwa der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und der WWF, der Bundesverband Berufsschäfer und Ökologische Jagdverband unterzeichnet haben.

„Die Rückkehr des Wolfes und der Erhalt von artenreichen, extensiv bewirtschafteten Grünland-Biotopen sind zwei Seiten der selben Medaille. Es ist an der Zeit, zusammenzuarbeiten, im gemeinsamen Interesse von Weidetierhalten, Tierschützern, Jägern und Naturschützern“, heißt es in dem Papier. Der Herdenschutz müsse fachgerecht, in Wolfsgebieten flächendeckend und den jeweiligen Gebieten angepasst realisiert werden. Es brauche geeignete Zäune, ausgebildete Herdenschutzhunde sowie Schulung und Beratung.

Wolfsfreie Schutzzonen an Deichen?

Doch offenbar passen die Empfehlungen nicht unbedingt zum Norden und den 1100 Schafhaltern mit ihren 190000 Tieren. Den Einsatz von wehrhaften Herdenschutzhunden, etwa Pyrenäen-Berghunden, sowie Elektroschutzzäunen hält die Geschäftsführerin des Schleswig-Holsteiner Schaf- und Ziegenzuchtverbandes, Janine Bruser, etwa auf den Deichen für problematisch. Offen zeigt sie sich dagegen für den Vorstoß von Bundesagrarminister Christian Schmidt (CSU), entlang der Deiche 30 oder 50 Kilometer breite wolfsfreie Schutzzonen einzurichten, auch wenn das schwierig zu bewerkstelligen sei. Matzen hält solche Schutzzonen dagegen für „graue Theorie“.

Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck (Grüne) sagt zu den Berliner Eckpunkten: „Wir haben ja gemeinsam mit Naturschutz, Schäfern und Jagdverband das Wolfsmanagement aufgestellt. Das hat sich als sehr segensreich herausgestellt, weil wir hier die unterschiedlichen Interessen früh zusammenbringen und versuchen können, einen guten Ausgleich zu finden. Ich kann nur sagen, dass sich das lohnt.“ Koordinator Matzen kann im Norden auf die Mitarbeit von 71 ehrenamtlichen Wolfsberater bauen.