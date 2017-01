Weitere Fälle von Vogelgrippe haben Experten in Schleswig-Holstein bei Wildvögeln nachgewiesen. Tote Vögel, die am 29. Dezember in der Nähe des Holmer Siels auf Nordstrand (Kreis Nordfriesland) gefunden wurden, trugen den hochansteckende Geflügelpest-Erreger H5N8 in sich.