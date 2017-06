Hamburg. Der Unfall ereignete sich laut Polizei Hamburg kurz nach 15 Uhr in der mittleren Röhre, die für den sogenannten Begegnungsverkehr in beide Richtungen befahrbar ist. Demnach kam es in Fahrtrichtung Süden zu einem Auffahrunfall, bei dem eines der beteiligten Fahrzeuge in den Gegenverkehr geschoben wurde. Dort sei es mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert.

Für die Bergungsarbeiten musste die Tunnelröhre nach Polizeiangaben voll gesperrt werden. Drei Menschen wurden verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen oder über die Unfallursache konnte ein Polizeisprecher noch keine Angaben machen. Auch wie lange die Bergungsarbeiten noch andauern, ist unklar.

Als Folge der Röhrensperrung staut sich der Verkehr in beide Richtungen. In Richtung Norden müssen Autofahrer ab Hamburg-Moorburg mit rund vier Kilometern, in Richtung Süden ab Hamburg-Nordwest mit zehn Kilometern Stau rechnen - Tendenz steigend.

Von KN