Kiel. Es sind Relikte aus den Zeiten des Kalten Krieges, die heute nur noch Geschichte sind. Siedentopf ist einer von zwei Wallmeistern der Bundeswehr in Schleswig-Holstein. Seine Aufgabe ist es, die alten Sprengschächte zurückzubauen.

In Absprache mit der Nato hatte die Bundeswehr diese Hindernisse angelegt. Meistens lagen die Schächte auf Hauptverkehrsachsen oder Zufahrten zu Brücken, wie eben an der Levensauer in einem Abstand von etwa zwölf Metern. An geheimen Orten in der Nähe der neuralgischen Punkte deponierten die Sprengspezialisten das TNT. Die bunkerartigen Anlagen waren mehrfach gesichert und wurden regelmäßig überwacht. Nur die Grundstückbesitzer, in der Regel waren es Landwirte, waren über die explosive Ladung auf ihrem Land informiert.

„Wenn der Feind angerollt wäre, hätten Pioniere drei Sprengschächte mit je 100 Kilogramm TNT gefüllt und die Ladungen gezündet“, erklärt Siedentopf. Die Brücke wäre unbeschädigt geblieben, allerdings hätten die Krater auf der Straße das Vorrücken des Gegners erschwert. Den hätten die Soldaten auch gleich heftig beschossen. Gerade am Kanal, so hatten es die Chefstrategen der Nato damals erwartet, hätte ein harter Kampf entbrennen können. Sowohl die Fährstellen als auch die 21 Ersatzübergangsstellen waren Punkte, an denen eine feindliche Streitmacht mit Brückenlegepanzern oder ähnlichem Gerät schnell über die Wassergrenze gekommen wäre.