Ratzeburg. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer fuhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Fehmarn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei hat sich der Lkw-Fahrer kurz vor dem Rastplatz Buddikate beim Trinken verschluckt, daraufhin das Lenkrad verrissen und die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Er zog nach rechts auf den Verzögerungsstreifen der Rastanlage, von dort nach links über alle drei Fahrstreifen und kippte auf die Mittelschutzplanke. Beim Überqueren der Fahrstreifen stieß er mit einer in gleicher Richtung fahrenden 26-jährigen Opel-Fahrerin zusammen. Beide Fahrzeugführer sind leicht verletzt und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Höhe der Sachschäden können noch keine konkreten Angaben gemacht werden.

Die Bergungsarbeiten dauern zurzeit noch an, so dass beide Fahrtrichtungen nur eingeschränkt befahrbar sind. Richtung Norden wird der Verkehr einspurig und in Richtung Süden zweispurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es kommt zu Staubildungen.

Von KN