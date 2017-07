Den Autofahrern in Schleswig-Holstein steht ein heißes Wochenende bevor. In Nordrhein-Westfalen fangen die Ferien an, in Dänemark ist Bettenwechsel, und überall sorgen Baustellen für Frust. Auf der A7 auf der Raststätte Brokenlande gibt es ab sofort eine mobile und stationäre Stauberatung.