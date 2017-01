Am Dienstagabend wurde ein Polizist der Polizeistation Steinbergkirche zum Retter in der Not. In einer direkt neben der Polizeiwache gelegenen Wohnung hatte sich ein sechs Tage alter Säugling beim Baden verschluckt und atmete nicht mehr. Doch mehrere Beatmungsversuchen des Polizisten zeigten Wirkung.