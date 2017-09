Sternsinger sammelten für Kinder in Not

Kiel. In den ersten Januartagen sind etwa 2000 Kinder als „Heilige Drei Könige“ gekleidet durch die katholischen Gemeinden des Landes gezogen. Im Rahmen der Sternsingeraktion haben sie den Segenswunsch „20+C+M+B+17“ (lateinisch: Christus Mansionem Benedicat = Christus segne dieses Haus) in die Häuser gebracht und um eine Spende für Kinderprojekte gebeten.

Im Erzbistum Hamburg wurde damit in Schleswig-Holstein wieder das meiste Geld gesammelt, sagte Marco Chwalek, stellvertretender Pressesprecher. Weiter gehören zum Erzbistum die Hansestadt Hamburg und der Landesteil Mecklenburg. In allen drei Regionen wurden 493.662,18 Euro (2016: rd. 466.000 Euro) gesammelt.

Im Jahr 2016 wurden nach Angaben von Chwalek mit den Erlösen aus der Aktion Dreikönigssingen 1639 Projekte in 107 Ländern unterstützt. Erneut nahm die Förderung der Bildung mit 746 Projekten den größten Anteil ein. Darüber hinaus wurden unter anderem 169 Gesundheitsprojekte, 88 Maßnahmen zur Ernährungssicherung und 17 Nothilfeprojekte gefördert. In den Ländern Afrikas wurden 523 Projekte unterstützt, in Lateinamerika 487 Maßnahmen und in Asien 420 Projekte. Seitdem Start der Aktion im Jahr 1959 haben die Sternsinger mehr als eine Milliarde Euro an Spenden gesammelt.

Träger der Aktion sind der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“.

Von KN