Der Defekt in der Betriebsstelle trat nach einem Hardwaretausch gegen 15.50 Uhr auf und beeinträchtigte das Netz bis circa 19.45 Uhr. Warum es dazu kam, sei noch unklar. Womöglich habe es Probleme bei der Stromversorgung durch Bauarbeiten in der Nähe der Betriebsstelle gegeben, so Teubner.

Auf dem Portal allestoerungen.de hatten sich am Nachmittag und Abend zahlreiche betroffene Kunden gemeldet.