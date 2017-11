Elmshorn. In Elmshorn seien beide Gleise wieder befahrbar. Die Arbeiten seien schneller als erwartet beendet worden. Am Mittwoch war im Bahnhof von Elmshorn der Steuerwagen und ein Reisezugwagen des Regionalzuges von Hamburg-Altona in Richtung Westerland entgleist. In der Folge waren Hunderte Züge im Norden ausgefallen oder umgeleitet worden, da die Strecke gesperrt werden musste.

Von lno