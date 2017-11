Kein Punsch am Totensonntag

Kiel. Während einige Orte vorweihnachtliche Märkte an den stillen Tagen ablehnen, werden sie anderswo genehmigt – inklusive Promille-Punsch. Auf Gut Emkendorf war der bereits genehmigte Adventsmarkt kurz vor seinem Start wieder verboten worden.Auf dem Gut findet der Adventsmarkt bereits seit einigen Jahren am Totensonntag oder am Volkstrauertag statt. „Die Genehmigung war nie ein Problem“, sagt Veranstalter Peter Schulze. Anfang April bekam er die Genehmigung für den Markt am morgigen Sonntag. Weil Bürger daran Anstoß nahmen, verwies das Innenministerium den Kreis Rendsburg/Eckernförde in dieser Woche auf die gesetzlichen Vorgaben: Danach sind an den stillen Feiertagen – Karfreitag, Volkstrauertag und Totensonntag – öffentliche Veranstaltungen verboten, wenn sie den ernsten Charakter dieser Tage beeinträchtigen. Das ist nach den Leitlinien des Landes etwa der Fall, wenn es Unterhaltungsmusik, Unterhaltungselemente wie das Auftreten von Nikolaus oder Weihnachtsmann oder Alkoholausschank gibt.

Folge: Am Donnerstag um 16.30 Uhr widerrief das Amt Nortorf-Land seine Genehmigung für den Markt am Volkstrauertag auf Gut Emkendorf. „Eine Katastrophe, denn längst waren etliche Anbieter angereist. Sie hatten alle Verträge für den Sonntag, auch die Werbung war längst angelaufen“, sagt Schulze. Er schaltete einen Anwalt ein, der sich schnell mit dem Amt und dem Innenministerium einigte: Für die morgige Veranstaltung wurde eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Auf Alkoholausschank, Musik und die Führungen durchs Herrenhaus wird verzichtet.

Von kn online