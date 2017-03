Im Streit um die Nachtruhe soll ein 26-jähriger Asylbewerber in einer Gemeinschaftswohnung in Bad Bramstedt auf einen Mitbewohner eingestochen haben. Vor dem Kieler Landgericht gestand der Angeklagte am Freitag die Messerattacke. Er habe Angst gehabt und bereue die Messerattacke, sagte er.