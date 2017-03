Streit um Nachtruhe Vier Jahre Haft für Asylbewerber

Nach einer Messerattacke auf einen Mitbewohner in einer Gemeinschaftswohnung für Asylbewerber in Bad Bramstedt muss ein 26-jähriger Iraker vier Jahre ins Gefängnis. Das Kieler Landgericht verurteilte den Mann am Mittwoch wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.