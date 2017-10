Schule fällt in Hohenlockstedt aus

Hohenlockstedt. "Dunkel, ohne Heizung und ohne Alarm", das hat Schulleiter Jörn Gasterstedt am Mittwochabend dazu bewegt, den Unterricht an der Wilhelm-Käber-Schule in Hohenlockstedt im Kreis Steinburg am Donnerstag, 12. Oktober 2017, ausfallen zu lassen. Hintergrund: Bei Bauarbeiten zum Glasfaserkabelausbau wurde am Mittwoch ein Hauptstromkabel durchtrennt. Dadurch fielen die Heizung und der Strom im Schulkomplex aus, zu dem auch die Grundschule und das Förderzentrum gehören.

Wie KN-online auf Nachfrage erfuhr, wurde über Nacht der Schaden behoben. Alle Schulen in Hohenlockstedt haben somit wieder Strom. Es bleibt allerdings bei Schulfrei. Die Schüler, die dennoch zur Schule gehen, werden betreut. "Alle Lehrer sind da, wir können also eine Betreuung sicherstellen."