Bevölkerungszahl im Land nahezu konstant

Kiel/Köln. Bundesweit werde die Zahl um eine Million auf mehr als 83 Millionen steigen, hieß es. Als Gründe nennt das Wirtschaftsinstitut auf seiner Internetseite eine höhere Geburtenrate und eine stärkere Zuwanderung.

Während Schleswig-Holstein gemeinsam mit Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen zur Gruppe mit nahezu konstantem Bevölkerungsstand gehört, legt das benachbarte Hamburg deutlich zu. Die Hansestadt wächst den IW-Prognosen zufolge bis 2035 um rund 162 000 Einwohner auf fast zwei Millionen Menschen und hat damit den zweitgrößten Anstieg aller Bundesländer: 9,1 Prozent. Nur in Berlin soll die Bevölkerung noch stärker zunehmen (14,5 Prozent).

Sieben der 16 Bundesländer verlieren der Studie zufolge Einwohner. Das gelte vor allem für ostdeutsche Flächenländer: Am meisten gehe die Bevölkerung in Sachsen-Anhalt (10,6) und Thüringen (10,2) zurück. Über die am Freitag veröffentlichten Daten hatte zuvor die Funke Mediengruppe berichtet.

Von dpa