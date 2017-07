Kiel. Die aktuelle Bertelsmann-Studie zeige „eindringlich, dass die Kulturministerkonferenz viel zu lange mit veralteten Zahlen gearbeitet hat“, kritisiert die GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke. „Jetzt ist es spät, aber nicht zu spät, um endlich zu handeln.“ Henke fordert die Landesregierung auf, auf Stellenstreichungen zu verzichten und mehr Pädagogen einzustellen. „Dabei ist klar: Ohne mehr Geld für Bildung wird das nichts.“

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) reagiert zurückhaltender, indem sie darauf verweist, dass die Studie keine Angaben zu einzelnen Bundesländern mache. „Wir gehen allerdings davon aus, dass wir Schleswig-Holstein von diesem deutschlandweiten Trend sicherlich nicht abgekoppelt sehen können.“ Insgesamt hätten sich ihre Erwartungen bestätigt. „Das Studienergebnis zeigt, wie wichtig und richtig es ist, dass wir uns in der Koalition eine Lehrerbedarfsanalyse vorgenommen haben.“ Und an ihrer Grundsatzforderung halte sie trotz des Bertelsmann-Szenarios fest: „Wir wollen an allen Schularten bedarfsgerecht und schrittweise die Unterrichtsversorgung auf 100 Prozent erhöhen. Das gilt auch unter den Vorzeichen einer sich ändernden Schülerzahlprognose.“

Der Kieler CDU-Abgeordnete Tobias Loose bezeichnet die GEW-Angaben von 2000 Lehrerstellen als unseriös. Ja, man müsse vor allem am Hamburger Rand mit mehr Pädagogen rechnen. Weitere Details seien aber derzeit Kaffeesatzleserei. Mehr junge Menschen im Norden seien im Übrigen doch eine höchst erfreuliche Entwicklung, die neben dem Zuzug von Flüchtlingen auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung und einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun habe.

„Wir haben schon in der vergangenen Legislaturperiode verschiedene Maßnahmen gegen den Lehrkräftemangel unternommen“, beeilt sich Ines Strehlau (Grüne) zu sagen – ihre Partei war auch an der alten Regierung beteiligt. Man habe die Zahl der Referendarsplätze erhöht und mit der Uni Flensburg mehr Studienplätze für Sonderpädagogen vereinbart. Auch habe man die Anerkennung von im Ausland erworbenen Lehramtsabschlüssen vereinfacht. „Weitere Modelle wie den Seiteneinstieg als Zugang in den Lehrerberuf ohne ein pädagogisches Studium werden wir weiterentwickeln.“

Das sei auch dringend nötig, stellt Helmut Siegmon vom Philologenverband fest. „Wissenschaftler haben grundsätzlich die nötige fachliche Eignung. Es braucht aber an Schulen für die pädagogische Ausbildung Zeit und Raum. Am Ausbildungszentrum IQSH sind dafür sofort Kapazitäten freizumachen.“ Mehr Räume seien ebenfalls erforderlich, stellt die FDP-Bildungsexpertin Anita Klahn fest. Sie fordert ein Schulbauförderprogramm, um die Kommunen zu unterstützen.

Ihr SPD-Kollege Martin Habersaat sagt, dass man den Lehrerberuf attraktiver gestalten müsse. Denn die Nachricht, dass der Fachkräftemangel auch die Pädagogen betreffen werde, sei keine Überraschung. In den Naturwissenschaften, bei Sonderpädagogen und Berufsschullehrern sowie in Regionen wie der Westküste sei der Mangel „heute schon Realität“