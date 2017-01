Studie In S-H enden Herzinfarkte seltener tödlich

Nirgendwo sonst in Deutschland überleben so viele Menschen einen Herzinfarkt wie in Schleswig-Holstein. Das ist ein Ergebnis im Herzbericht 2016 der Deutschen Herzstiftung und Deutschen Gesellschaft für Kardiologie. Den Direktor der Kieler Universitätsklinik für Kardiologie, Prof. Norbert Frey, überrascht das nicht.