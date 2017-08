Land sucht dringend Bauplaner

Kiel. "Das Angebot eines zusätzlichen dualen Studienganges soll insbesondere die ausbildenden Betriebe im weiteren Umkreis der Landeshauptstadt Kiel und der nördlichen Landesteile mit einbeziehen", heißt es aus dem CDU-geführten Bildungsministerium. Die Erfahrung habe gezeigt, dass Absolventen sehr häufig am oder in der Nähe ihres Studienortes bleiben.

Die Gespräche mit der Regierung befänden sich noch in einer sehr frühen Phase, sagt der Präsident der Fachhochschule Kiel, Udo Beer: "Wir werden in einem ersten Schritt Gespräche mit den potenziell interessierten Arbeitgebern im Land führen, um den Bedarf zu klären." Der sei hoch, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Ingenieure seien derzeit sowohl in der Bauindustrie als auch bei der öffentlichen Hand gefragt. Auch der Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel mangelt es an Planern. "Die Weiterentwicklung von entsprechenden Studiengängen und Berufsausbildungen gerade hier in Kiel begrüße ich deswegen sehr", so Baudezernentin Doris Grondke.

Keine Konkurrenz im eigenen Bundesland

Weniger begeistert reagiert die Fachhochschule in Lübeck. Zwar befürworte man eine Erhöhung der Kapazitäten in diesem Bereich, um dem bundesweiten Fachkräftemangel auf diesem Gebiet zu begegnen. "Allerdings darf keine Konkurrenzsituation im eigenen Bundesland entstehen", heißt es von der Lübecker FH. Sinnvoller wäre es, den bestehenden Fachbereich Bauwesen in Lübeck zu erweitern. Mit den ersten Absolventen aus Kiel sei schließlich erst in mehreren Jahren zu rechnen.