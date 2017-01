Sturmflut-Abwehr an der Ostsee Schleswig-Holstein wappnet sich für "Axel"

Sturmflut-Abwehr an der Ostsee

In Schleswig-Holstein haben sich die Behörden am Mittwoch auf die angekündigte Sturmflut an der Ostsee vorbereitet. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hatte Wasserstände von 1,20 bis 1,50 Meter über den mittleren Wasserstand vorhergesagt. Die Höchststände wurden für die Nacht zum Donnerstag erwartet.