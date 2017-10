Erste Fährlinie eingestellt

Kiel. Das Sturmtief Grischa hat am Sonnabend zu ersten Ausfällen in der Fährschifffahrt auf der Ostsee geführt. Die Fährlinie Rostock-Gedser der Reederei Scandlines stellte am Sonnabend witterungsbedingt den Betrieb vorübergehend ein. Die Fähre "Copenhagen" blieb in Gedser am Anleger. Die Schwester "Berlin" wartet in Rostock am Fähranleger auf Wetterbesserung. Die Scandlines-Fähren der Vogelfluglinie sowie die Fähren in Kiel und Lübeck fahren jedoch weiterhin planmäßig.

Schiffe mussten im Nord-Ostsee-Kanal abgeschleppt werden

Die unter niederländischer Flagge fahrende "Beaumotion" war in der Ausweichstelle Fischerhütte mit einem Schaden am Getriebe liegengeblieben. Da das Schiff angesichts der Wetterverhältnisse dort nicht sicher liegen konnte, wurde in Absprache mit der Revierzentrale der Schifffahrtsverwaltung ein Abschleppen veranlasst. Die Schlepper "Bugsier 10" und "Wal" der Hamburger Reederei Bugsier brachten das Schiff am Sonnabend sicher nach Brunsbüttel, wo das Getriebe repariert werden muss. Eine Windböe hat in Brunsbüttel bereits am Freitag den Frachter "Wilson Tyne" die Mittelmauer der großen Südschleuse. Das Schiff und Mauerwerk wurden aber nur leicht beschädigt.