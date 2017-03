Flensburg. Die Dateien waren häufig überschrieben“, sagte der IT-Experte am Dienstag vor dem Flensburger Landgericht. Er hatte Systemdateien auf den Festplatten der zwei auf Betriebsgelände in Hamburg und Husum stehenden Automaten analysiert, in denen Zugbegleiter ihre Einnahmen von Fahrgästen und Schwarzfahrern deponierten. Aus ihnen war das Geld über einen Zeitraum von vier Jahren verschwunden.

Der wegen besonders schweren Diebstahls angeklagte Mann aus der EDV-Abteilung der NOB soll sich von 2006 bis 2011 laut Anklage insgesamt 285 Mal an den Automaten bedient haben. Der Gutachter konnte aus der jüngeren Vergangenheit aber nur noch sehr wenige Verdachtsfälle ausmachen. Ob Dateien überschrieben oder gelöscht wurden, blieb offen.

Die Taten waren so lange nicht aufgefallen, da das Geld aus den Automaten von einem Geldtransport-Unternehmen abgeholt worden war - und diese Summen nicht mit den Einzahlungen der Kontrolleure überprüft worden waren. Die Hauptverhandlung war wegen eines Beweisantrags seit 2015 ausgesetzt worden.

