Sülfeld Polizei ermittelt Mutter des toten Babys

Fahndungserfolg der Polizei: Ermittler der Kripo haben die Mutter des am 15. Oktober 2015 tot in Sülfeld aufgefunden Säuglings ermittelt. Es handelt sich nach Polizeiangaben um eine 22-jährige Nordafrikanerin, die sich seit Mitte 2015 in Schleswig-Holstein aufhält.