Blunk. Die Musik ist laut und geht wie bei jeder guten Disco sofort in die Beine. An diesem Abend sorgt sie aber vor allem für flinke Finger, denn es wird geschrubbt, geschält und geschnitten, was das Gemüse hergibt. Das hier, das ist die Schnippeldisco in Blunk.

Blunk? Zugegeben: Das 600-Einwohner-Dorf bei Bad Segeberg ist nicht gerade der Mittelpunkt der Welt. In Kampf gegen Lebensmittelverschwendung ist man hier allerdings weiter als in mancher Großstadt. Die Schnippeldisco ist nur ein Beispiel dafür. Frederik Schulze-Hamann ist der Initiator. „Meine Eltern haben uns Kindern von Anfang an beigebracht, das Lebensmittel Mittel zum Leben sind und deshalb nicht verschwendet werden dürfen“, sagt der 33-Jährige.

Alles Gemüse und Obst, das an diesem Abend zubereitet und anschließend zusammen verspeist wird, haben Supermärkte bereitgestellt: Nach dem langen Wochenende wäre es nicht mehr zu verkaufen gewesen und in der Tonne gelandet.

Laut einer Studie der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) landet ein Drittel aller Lebensmittel, die weltweit produziert werden, auf dem Müll – das sind über eine Milliarde Tonnen jährlich. Allein in Deutschland sind es rund elf Millionen Tonnen im Jahr. Dabei kommen etwa Zweidrittel gar nicht erst in die Haushalte, sondern werden schon vorher untergepflügt, an Tiere verfüttert oder weggeworfen. „Die Verschwendung fängt auf dem Acker an. Es gibt genug Lebensmittel, damit alle satt werden. Hunger in der Welt ist kein Mengenproblem, sondern ein Problem der Verteilungsstruktur“, sagt Frederik Schulze-Hamann.