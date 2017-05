Kiel/Hamburg. Zuletzt wurden die Tarife in der Hansestadt im Oktober 2014 angehoben. Für Fahrgäste, die ein Taxi zu den Hauptverkehrszeiten zwischen 7 und 10 Uhr sowie zwischen 16 und 19 Uhr nutzen, wird’s noch teurer: Hier steigen die Tarife um 12,2 Prozent. Eine fünf Kilometer lange Tour kostet den Angaben zufolge künftig 16,50 Euro statt 14,70 Euro – und ist damit etwa 30 Prozent teurer als beispielsweise in Kiel. „Hier liegen wir im Vergleich der größeren Städte ziemlich weit hinten, müssen aber wirtschaftlich fahren“, sagt Thomas Krotz.

Der Verbandschef des Taxen- und Mietwagengewerbes in Schleswig-Holstein setzt sich deshalb für eine erneute „moderate“ Erhöhung der Tarife in Schleswig-Holstein ein – als „Kompensation“ für den von 8,50 auf 8,84 Euro gestiegenen Mindestlohn. Zuletzt hatten Kreise und Städte die Tarife 2015 angehoben. Rund 350 Fahrzeuge rollen alleine in der Landeshauptstadt, etwa 2000 in Schleswig-Holstein. „Unser Antrag liegt seit Oktober vor, hängt aber noch bei der Verkehrsaufsicht fest“, sagt Krotz.

"Fahrpreise müssen bezahlbar bleiben"

Der Diskussion über eine Freigabe der Taxipreise und einer Lockerung der Zugangsbeschränkungen zum Taxigewerbe erteilt Krotz eine Absage: „Die Fahrpreise müssen bezahlbar bleiben, und das geht nur, wenn wir wie der öffentliche Nahverkehr zur Daseinsvorsorge beitragen können. Preiskämpfe dürfen nicht auf dem Rücken der sozial Schwächeren ausgetragen werden.“

Ein Gutachterausschuss hatte für das Bundesverkehrsministerium empfohlen, die Tarife für Taxifahren nicht weiterhin staatlich zu bestimmen. An den grundsätzlichen Regeln der Personenbeförderung (Beförderungsschein, Lenk- und Ruhezeiten) wollen die Ministerberater zwar festhalten, Konzessionsbeschränkungen dafür generell freigeben und Taxis und Mietwagen gleichstellen. Preise sollen sich – ähnlich wie beim Online-Mobilitätsanbieter Uber – über einen Angebots-Nachfrage-Algorithmus bilden.

"Behutsame" Modernisierung

Für Krotz ist das Gutachten wenig zielführend: Alleine wegen einer möglichen Gleichsetzung von Taxis und Mietwagen würde aufgrund einer Anpassung des Mehrwertsteuersatzes von sieben auf 19 Prozent der Fahrpreis deutlich steigen müssen. Schwankende Nachfragepreise hätten zudem für Kunden „nur negative Auswirkungen, da ist dann nichts mehr vorher zu kalkulieren“, sagt Krotz. Sein Verband halte deshalb an den bewährten Regularien des Personenbeförderungsgesetzes fest, dass lediglich „behutsam“ modernisiert werden solle. „Wir bieten 24 Stunden Bereitschaft, sind bezahlbar und ein verlässlicher Partner. Und das wollen wir auch künftig bleiben.“

Widerstand gegen die Tariferhöhung in Hamburg kündigt unterdessen die oppositionelle CDU an: Sie zweifelt die wirtschaftliche Notwendigkeit der Anhebung an und will jetzt einen Preisbremse-Antrag in der Bürgerschaft einbringen. Preisanpassungen dürften laut CDU demnach ausschließlich auf den Faktoren Treibstoff- und Energiekosten, Personalkosten und Inflation fußen.