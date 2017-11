Insektensterben: Tipps für den naturnahen Garten

Kiel. Was kann jeder Einzelne für die Artenvielfalt tun? Im Garten, auf dem Balkon, vor der Haustür und beim Einkauf? Was schädigt die Artenvielfalt, was fördert sie? Und wie wird man unbeliebte Besucher wie Wühlmäuse und Schildläuse los, ohne zur chemischen Keule zu greifen? Diese und andere Fragen beantworten Experten in der Telefonaktion "Für Artenvielfalt" am Donnerstag, 2. November. Von 16 bis 18 Uhr werden Vertreter von der Stiftung Naturschutz, vom Nabu, von den Naturfreunden Schleswig-Holstein und von re-natur Auskunft geben unter der Telefonnummer 0431-9032999.