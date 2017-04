Themenabend an der CAU Universität unter dem Hakenkreuz

Kiel. Zwischen März und Oktober 1933 gab es 94 öffentliche Bücherverbrennung in 71 deutschen Städten. Ein Drittel stand unter studentischer Ägide. Es waren nach Angaben des CAU-Regionalhistorikers Prof. Oliver Auge radikale Überzeugungstäter, die die organisierte Studentenschaft mit der Nazi-Ideologie durchdrangen und ihr den Stempel aufdrückten – allen voran der NS-Studentenbund, der sich immer mit der Zentrale in Berlin abstimmte.

Ein Kampfausschuss wurde gebildet: In Kiel setzte er sich aus dem Philosophieprofessor Ferdinand Weinhandl, dem Privatdozenten Erhard Tornier, dem kommissarischen Kieler Oberbürgermeister und NSDAP-Kreisleiter Walter Behrens, dem Buchhändler Friedrich Knolle, den Studenten Harald Feldmann, Paul Schmidt und zwei weitere Kommilitonen an. Einer davon, nämlich Willy Ziegenbein schien sich dabei so profiliert zu haben, dass ihm Oberbürgermeister Behrens bereits zum 1. Mai 1933 die Leitung des Stadtarchivs übertrug.

In Berlin habe man sich „vom studentischen Engagement“ in Kiel tief beeindruckt gezeigt.

Der eigentliche Abend der Bücherverbrennung begann mit einer Kundgebung in der Aula der Universität, wo Weinhandl die Zuhörer auf den deutschen Geist einschwor: „In einer Stunde wird die deutsche Studentenschaft ein Stück des Ungeistes der letzten vierzehn Jahre den Flammen übergeben.“ Von dort aus zogen die Studenten in einem langen Fackelzug vom damaligen Haupthaus der Universität durch den Schlossgarten, die Brunswiker Straße und die Bergstraße, über den Adolf-Hitler-Platz (Rathausplatz) durch die Gasstraße am Exer und die Möllingstraße zum Wilhelmplatz. Die Straßen waren gesäumt von Menschen. Auf dem Wilhelmsplatz, für den man sich wegen seiner zentralen Lage und Größe entschieden hatte, war ein Scheiterhaufen errichtet. Feuersprüche wurden vorgetragen, ehe zum Abschluss gesungen wurde: das Deutschlandlied, das Horst-Wessel-Lied und „Burschen heraus“.

„Konflikt und Kooperation unterm Hakenkreuz“ heißt der Themenabend zur Bücherverbrennung in der Unibibliothek. Die Regionalhistoriker Oliver Auge, Martin Göllnitz und Karen Bruhn stellen die Ergebnisse ihrer Forschungen zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit der Uni Kiel vor. Göllnitz zeigt in seiner Dissertation „Eliten am Scheideweg“ ein neues Bild von Kieler Studierenden: 39 Aktivisten gelang es demnach, dass die meisten der etwa 2300 an der Uni eingeschriebenen Männer und Frauen zu den Vorgängen schwieg und versuchte, sich auf das Studium zu konzentrieren. Karen Bruhn, die Daten für das Kieler Gelehrtenverzeichnis sammelt, entwirft in ihrer Doktorarbeit eine Art Typologie der Professoren der Nazizeit.

