Seenotretter und die Wasserschutzpolizei haben am Timmendorfer Strand vergeblich nach einem abgestürzten Paraglider gesucht. Zeugen hätten einen Paraglider etwa 300 Meter vom Strand entfernt im Kreis Ostholstein in die Ostsee stürzen sehen und den Notruf gewählt, so ein Polizeisprecher am Sonntag.