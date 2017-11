Uetersen. Ein 57-jähriger wollte mit seinem Lastwagen am Montagmorgen an einer Kreuzung rechts abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam, wie die Polizei in Bad Segeberg mitteilte. Den Angaben zufolge stürzte der Radfahrer und geriet unter den Lastwagen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur weiteren Unfalluntersuchung ein Sachverständiger beauftragt.

