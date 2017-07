Kater mit Luftgewehr angeschossen

Tönning. Bereits zum zweiten Mal innerhalb von drei Monaten wurde Kater "Paul" aus Tönning angeschossen und verletzt. Die Polizei nimmt an, dass die Verletzungen durch ein Luftgewehr herbeigeführt wurden.

Beide Taten ereigneten sich im Bereich der Landrat-Bähr-Straße. Das erste Mal wurde der schwarze Kater am 18.04.2017 in der Zeit von 20 bis 22 Uhr angeschossen. Die zweite Tat wurde am vergangenen Freitag (21.07.2017) zwischen 13 und 14.15 Uhr verübt. In beiden Fällen wurde das neunjährige Tier schwer verletzt.

Die Polizei in Tönning ermittelt wegen Verstößen nach dem Tierschutzgesetz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 04861-6170660 zu melden.

Von KN